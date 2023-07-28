مشاهير الفن والرياضة يتجولون في مهرجان "فلفل شقراء 3".. و"سبق" تنقل مشاعرهم

زار عدد من مشاهير الفن والرياضة مهرجان فلفل شقراء الثالث، والفعاليات المصاحبة له، الذي يقام في صالة المؤتمرات والاجتماعات التابعة لبلدية شقراء؛ لتسويق منتجات مزارعي المحافظة.
وأشاد الزوار بالمهرجان والفعاليات المصاحبة له، وأثنوا على التنظيم المميز، والخدمات التي يقدمها المنظمون.. وكان لافتًا للجميع الإقبال الكبير من المزارعين والمشاركين.
"سبق" التقت عددًا من زوار المهرجان من مشاهير الفن والرياضة، ونقلت مشاعرهم وانطباعاتهم عن المهرجان وفعالياته.
وقال حارس المنتخب السابق واللاعب الدولي الكابتن محمد الدعيع: أشكر محافظ شقراء الأستاذ عادل البواردي؛ إذ وردتني دعوته، ولبَّيتُ الدعوة. وأضاف: في السنتين الماضيتين سمعت عن مهرجان فلفل شقراء، وسمعت عن شقراء، ولكن هذه السنة شاركتهم، وقَدِمت إلى المهرجان، وفعلاً وجدت المهرجان مميزًا كالسنتين الماضيتين.
وتابع: العمل الذي نشاهده في المهرجان، والفعاليات المصاحبة، ومنتجات الأسر.. جميعها أعمال وطنية، تُنفَّذ في إحدى محافظات الوطن، محافظة شقراء القريبة من الرياض؛ إذ تبعد عن العاصمة ١٦٠كلم.
وواصل: المهرجان وفعالياته شيء نفخر به نحن السعوديين، ونتمنى أن تستمر هذه المهرجانات. الخليج والعرب كلهم يتكلمون عن فلفل شقراء، ونحن سمعنا عنه قبل أن نأتي لشقراء.
وأكمل: جربنا فلفل شقراء من قبل أن نشاهده في المهرجان هنا، وهو بحق فلفل مميز، زينته أنه متوسط الحرارة، ليس حارًا جدًّا ولا باردًا.
وختم حديثه قائلاً: الحمد لله، قَدِمت لشقراء، وشاهدت المهرجان وفعالياته، واستمتعت بكل ما شاهدت.
فيما قال الفنان يوسف الجراح: أنا سعيد جدًّا بوجودي في هذا المحفل الجميل، وأشكر محافظ شقراء عادل البواردي على دعوته لنا لزيارة المهرجان الذي يعد الثالث من نوعه في المحافظة.
وتابع: أبهرني المهرجان؛ فالمكان مرتب ترتيبًا جميلاً. وشدني في المحافظة حفاوة الناس بنا، سواء من أصحاب المحال، أو من زوار المهرجان. حقًّا شعرت بالحب الذي بيني وبينهم.
وكانت فعاليات المهرجان الثالث لفلفل شقراء قد انطلقت أمس بمشاركة كبيرة من مزارعي المحافظة والمحافظات المجاورة، وتضمَّن عددًا من الفعاليات المصاحبة والمناشط المتنوعة.
ويقام مهرجان فلفل شقراء للعام الثالث على التوالي للتعريف بفلفل شقراء، وتمكين المزارعين من تسويق منتجهم، والتعاقد مع مؤسسات ومحال تسويق خارج المحافظة، وتبادُل الخبرات بين المزارعين المشاركين والمزارعين الزائرين للمهرجان.
ويحظى المهرجان بمتابعة وإشراف من رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين.