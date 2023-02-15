"الموارد البشرية": توثيق العقود إلكترونيًا عبر "قوى" يحفظ حقوق أطراف العلاقة

وأفادت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.