"النمر": عدة أسباب وراء آلام الرقبة وصداع الرأس الخلفي عند الاستيقاظ

وأوضح النمر، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هذه الحالة قد تحدث مع ارتفاع الضغط، وعدم التحكم فيه، لكنها أيضاً قد تحدث مع احتكاك فقرات الرقبة، أو نتيجة وضعية نوم غير مناسبة فيها إجهاد للرقبة وعضلاتها، والصداع التوتري، ويترك التمييز بينها للطبيب المعالج.