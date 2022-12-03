اعتماد الدوام الشتوي بـ"تعليم ينبع" للعام الدراسي 1444هـ

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم السبت، الدوام الشتوي للعام الدراسي 1444هـ، بداية من غد الأحد، في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".