اعتماد الدوام الشتوي بـ"تعليم ينبع" للعام الدراسي 1444هـ

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم السبت، الدوام الشتوي للعام الدراسي 1444هـ، بداية من غد الأحد، في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".
ووجّه "العطوي" المدارسَ إلى التقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المحافظة؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي للبنين في الساعة "7:30" وبداية الحصة الأولى "7:45" صباحًا.
ويكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات، الساعة "7:15"، وبداية الحصة الأولى "7:30".
وقال رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف: يأتي التوقيت الشتوي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات، والحرص على سلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية.
كما أنهت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، الجاهزية والاستعداد لاستقبال أكثر من 76 ألف طالب وطالبة من مراحل التعليم العام، يوم غد الأحد 10/ 5/ 1444هـ، مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.
وكانت تهيئة المباني والفصول الدراسية واستكمال أعمال الصيانة قد تمت، وكذلك توافر الأدوات والتجهيزات اللازمة.
وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف الطلاب والطالبات لدراستهم مع بداية الفصل الدراسي الجديد، وتوفير جميع المستلزمات ووصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ لضمان بداية ناجحة للفصل الدراسي.
وكان مدير التعليم، قد ترأس اجتماع لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ، للوقوف على جاهزية الميدان التربوي، بحضور المساعدين، وأمين إدارة التعليم، وأعضاء اللجنة من الإدارات والأقسام ذات الاختصاص.
وقال أمين إدارة التعليم فهد عوادة المحياوي: اطلع مدير التعليم على نتائج خطة صيانة المدارس، وناقش تقرير سد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات.
كما استمع من الإشراف التربوي إلى خطة زيارات المشرفين والمشرفات لجميع المدارس؛ لمتابعة بدء انطلاق الفصل الثاني للعام الحالي؛ مؤكدًا أهمية متابعة أداء الاختبارات المؤجلة، وإغلاق الاختبارات بنهاية دوام يوم الخميس 14 جمادى الأولى 1444هـ.