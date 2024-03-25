"الأمن العام": التنقل بالسلاح المرخص لخارج المملكة مخالفة تعرّضك للمساءلة القانونية

وتفصيلاً، قال الأمن العام إنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة وهي مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، والتراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.