محليات
"الأمن العام": التنقل بالسلاح المرخص لخارج المملكة مخالفة تعرّضك للمساءلة القانونية
قال إن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية بالداخل فقط
حذر حساب الأمن العام عبر منصة "إكس" من التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مؤكداً على أن ذلك مخالفة تعرّضك للمساءلة القانونية.
وتفصيلاً، قال الأمن العام إنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة وهي مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، والتراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.