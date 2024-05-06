40 عامًا والمتعة البصرية مستمرة.. "نافورة الملك فهد" إبداع على شاطئ جدة

تمثّل نافورة الملك فهد بجدة أحد المعالم السياحية بالمملكة وعلى ساحل البحر الأحمر خاصة، حيث تمثل متعة بصرية أفقية تتم مشاهدتها من جميع أرجاء مدينة جدة، وهو ما جعلها عنصر جذب لأهالي جدة والزوار القادمين من الخارج لاسيما الحجاج والمعتمرين.
وتكمل نافورة الملك فهد مع شهر مايو عامها الـ 40، فقصة إنشائها تعود إلى العام 1980، وتم تشغيلها على صورتها الحالية في 1985، ويزيد وزن الماء المدفوع في الهواء على 18 طنًا، ويبلغ ارتفاعها 312 مترًا، فيما صُنِعَت قاعدة النافورة على شكل مبخرة عربية.
وتعد نافورة جدة أول نافورة عملاقة تقام في المياه المالحة، وصُنِعَت معداتها بتقنية متقدمة مقاومة للملوحة؛ حرصًا على عدم تآكل المعدات بسبب استخدام المياه المالحة في عملية الضخ، ووضعت مرشحات لتنقية مياه البحر من العوالق قبل وصولها للمضخات التي صممت بقوة طائرة نفاثة، فهي تضخ بسرعة 233 ميلًا/ ساعة، فيما تضاء النافورة بـ 500 كشاف عالي الإضاءة مصمم لتحمل السقوط المستمر لآلاف الأطنان من الماء، ولا تتوقف النافورة عن العمل كليًا إلا في أوقات الصيانة السنوية، وفي أحيان نادرة عندما تأتي الرياح عكس الاتجاه.