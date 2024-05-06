40 عامًا والمتعة البصرية مستمرة.. "نافورة الملك فهد" إبداع على شاطئ جدة

وتعد نافورة جدة أول نافورة عملاقة تقام في المياه المالحة، وصُنِعَت معداتها بتقنية متقدمة مقاومة للملوحة؛ حرصًا على عدم تآكل المعدات بسبب استخدام المياه المالحة في عملية الضخ، ووضعت مرشحات لتنقية مياه البحر من العوالق قبل وصولها للمضخات التي صممت بقوة طائرة نفاثة، فهي تضخ بسرعة 233 ميلًا/ ساعة، فيما تضاء النافورة بـ 500 كشاف عالي الإضاءة مصمم لتحمل السقوط المستمر لآلاف الأطنان من الماء، ولا تتوقف النافورة عن العمل كليًا إلا في أوقات الصيانة السنوية، وفي أحيان نادرة عندما تأتي الرياح عكس الاتجاه.