مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء يضع حداً لمعاناة "ثلاثينية" مع حمل داخل جرح "القيصرية" دون جراحة

وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة مجددًا، حداً لمعاناة سيدة ثلاثينية، مع حمل خارج الرحم، ومنغرس في جرح عملية قيصرية سابقة Cesarean scar ectopic بتدخل طبي متقدم ودون جراحة، مع المحافظة على الرحم وفرص الحمل مستقبلاً، ذكر ذلك د. حسين مغربل استشاري النساء والولادة رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الكندي والأمريكي في طب النساء والتوليد وطب الأجنة والحمل الحرج.
وقال د. مغربل أن السيدة راجعت المستشفى بعد تحويلها من مستشفى آخر، وتم اخضاعها مجدداً لفحوصات طبية دقيقة، وأكدت النتائج وجود حمل عالي الخطورة داخل جرح عملية قيصرية سابقة.
وأضاف أن الفريق الطبي الذي شارك فيه د. ريان حسنين استشاري طب النساء والولادة والأورام النسائية، تعامل مع الحالة بطريقة متقدمة، باستخدام تقنية المنظار المهبلي والرحمي والأشعة التداخلية، دون اللجوء للجراحة مع المحافظة على الرحم والابقاء على إمكانية الحمل في المستقبل، وتكللت الجهود ولله الحمد بالنجاح الكامل.
ووصف د. مغربل هذا التدخل الطبي بالمتطور، موضحاً أن التعامل مع مثل هذه الحالات عادة يتم بازالة الحمل جراحياً، ذلك لأن نمو الطفل في جرح القيصرية ينطوي على الكثير من المخاطر الصحية الجسيمة، كتمزق الرحم أو عبوره إلى المثانة، وقد يؤدي أيضاً إلى النزيف الحاد وتهديد حياة الأم، كما أنه يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية المعقدة، لذلك ننصح السيدات المعنيات الالتزام بالمتابعة المنتظمة في فترة الحمل مع المختصين.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، يعد من أحدث المستشفيات الخاصة في الشرق الأوسط، وحقق العديد من النجاحات والانجازات الكبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، ويأتي هذا النجاح الطبي ضمن سلسلة من الإنجازات التي ظل المستشفى يحققها، بفضل البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة وكفاءة الكوادر الطبية.