مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء يضع حداً لمعاناة "ثلاثينية" مع حمل داخل جرح "القيصرية" دون جراحة

ووصف د. مغربل هذا التدخل الطبي بالمتطور، موضحاً أن التعامل مع مثل هذه الحالات عادة يتم بازالة الحمل جراحياً، ذلك لأن نمو الطفل في جرح القيصرية ينطوي على الكثير من المخاطر الصحية الجسيمة، كتمزق الرحم أو عبوره إلى المثانة، وقد يؤدي أيضاً إلى النزيف الحاد وتهديد حياة الأم، كما أنه يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية المعقدة، لذلك ننصح السيدات المعنيات الالتزام بالمتابعة المنتظمة في فترة الحمل مع المختصين.