وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز تعقدان الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ

عقدت وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز اليوم الإيجاز الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي يُقام تحت شعار "من مكة إلى العالم" في محافظة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية ودولية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، حيث سيستفيد من فعالياته أكثر من (2400) متدرب من مختلف دول العالم.
وتناول الإيجاز الصحفي الذي شارك فيه المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، والمتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي، شعار المؤتمر ودلالاته "من مكة إلى العالم"، مشيرين إلى أن المؤتمر يُتوقع أن يستقطب أكثر من (150) ألف زائر، ويشهد عقد (143) جلسة وورشة عمل متخصصة، إضافة إلى استقطاب (270) جهة عارضة و**(225)** متحدثًا.
وسلط الدكتور "النويمي" الضوء على مساحة إقامة المؤتمر والمعرض التي تمتد على (60) ألف متر مربع، وتضم (18) قطاعًا متنوعًا في شؤون خدمات الحج، موضحًا أن النسخة الخامسة لهذا العام تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، والتي استقطبت أكثر من (120) ألف زائر، ومشاركة (150) دولة من مختلف أنحاء العالم.
وبيّن "النويمي" أن المؤتمر يُعد منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في منظومة الحج، مستهدفًا التكامل بين التقنية والعمران والإنسان لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية أبرزها "منطقة الابتكار" التي تستشرف مستقبل خدمات الحجاج عبر التقنيات الحديثة، والمبادرات التي تركز على الحلول الهندسية المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود.
وأكد أن المؤتمر يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، داعيًا المهتمين والمتخصصين إلى المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يُعد منصة لتبادل المعرفة والابتكار في منظومة الحج.
من جانبه، تطرّق سلطان العويرضي إلى مشاركة دارة الملك عبدالعزيز لأول مرة في المؤتمر، من خلال إثراء البرنامج العلمي والثقافي بدعمٍ وتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الدارة، واهتمامٍ من الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، عبر "ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين" الذي يُبرز تطور الحج عبر العصور، ويوثق أبعاد التقنية في حفظ هذه التجربة التاريخية، إلى جانب معرض "100 عام في العناية بالحرمين الشريفين" الذي يضم وثائق وصورًا تاريخية نادرة ومقتنيات أثرية تُقدم رحلة بصرية وتاريخية غنية.
وأضاف "العويرضي" أن مشاركة الدارة تأتي في إطار اهتمامها بتوثيق تاريخ الحج والحرمين الشريفين وإبرازه عالميًا، من خلال محتوى معرفي وتاريخي يُظهر تطور رحلة الحج عبر العصور، ويُعرّف الزوار بالإرث الحضاري والإنساني الذي تحتضنه المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الملتقى يُبرز الجهود التاريخية والتنظيمية الكبيرة التي قدمتها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ويوثق التحولات المعمارية والثقافية التي شهدتها المشاعر المقدسة عبر العصور.
وأوضح أن الباحثين والمختصين من مختلف المجالات سيقدّمون خلال ثلاثة أيام رؤى جديدة حول تاريخ الحج بأساليب حديثة تخدم التعليم والإعلام والبحث العلمي، من خلال جلسات علمية ثرية بمشاركة مؤرخين وباحثين من داخل المملكة وخارجها.
واختتم "العويرضي" بالتأكيد على أن الدارة من خلال الملتقى تواصل رسالتها في حفظ وتوثيق تاريخ المملكة وتاريخ الحرمين الشريفين، وجعلها منارة علمية ووطنية تُبرز الصورة الحضارية للمملكة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.