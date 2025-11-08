وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز تعقدان الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ

من جانبه، تطرّق سلطان العويرضي إلى مشاركة دارة الملك عبدالعزيز لأول مرة في المؤتمر، من خلال إثراء البرنامج العلمي والثقافي بدعمٍ وتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الدارة، واهتمامٍ من الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، عبر "ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين" الذي يُبرز تطور الحج عبر العصور، ويوثق أبعاد التقنية في حفظ هذه التجربة التاريخية، إلى جانب معرض "100 عام في العناية بالحرمين الشريفين" الذي يضم وثائق وصورًا تاريخية نادرة ومقتنيات أثرية تُقدم رحلة بصرية وتاريخية غنية.