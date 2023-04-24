"فيصل بن فرحان" يتلقى تهنئة نظيره الإماراتي بعد "عملية الإجلاء" من السودان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.