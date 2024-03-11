إطلاق مبادرة للنقل المجاني للمتطوعين للمسجد النبوي لخدمة المصلين والصائمين خلال رمضان

وحددت الجمعية مسارين لنقل المتطوعين، تشمل مسار "حي عروة- المسجد النبوي"، ومسار "حي شظاه- المسجد النبوي" على مدى أيام الشهر الفضيل، عبر حافلات يتم تسييرها بشكل منتظم ضمن خدمات النقل الترددي، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى بعد صلاة التراويح بساعة بشكل يومي؛ فيما يستمر تقديم الخدمة خلال العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة.