خطر كبير.. "الغذاء والدواء" تؤكد أهمية عدم التعرض للمبيدات الحشرية

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى ضرورة الاتصال على طوارئ وزارة الصحة (937) عند التعرض للمبيد الحشري، مع ضرورة اتباع التعليمات المُدونة على ملصق المبيد، والابتعاد عن موقع التعرض، وإزالة الملابس التي تلوثت بالمبيد.