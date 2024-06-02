الهيئة العامة لـ"الشورى" تجتمع وتحيل مجموعة من التقارير والموضوعات لعرضها أمام المجلس

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عدد من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.