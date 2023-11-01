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"التركي": ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034 نتيجة لنهضة شاملة بمختلف المجالات

قال إن ذلك يأتي تأكيداً على جهود السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم
صالح بن علي التركي
صالح بن علي التركي

أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الإعلان عن ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 جاء نتيجة لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية المختلفة، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وأوضح "التركي" أن ذلك يأتي تأكيداً على جهود السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء وتعارف الشعوب بمختلف أعراقهم وثقافاتهم.

أمين جدة
صالح بن علي التركي
كأس العالم 2034

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