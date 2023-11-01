"التركي": ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034 نتيجة لنهضة شاملة بمختلف المجالات

أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الإعلان عن ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 جاء نتيجة لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية المختلفة، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.