سعادة غامرة وابتسامة حاضرة.. أكثر من 300 متطوع ومتطوعة بمركز الوديعة لخدمة ضيوف الرحمن

وأكد عدد من المتطوعين والمتطوعات أن الخدمات التي يقدمونها تأتي إيمانًا منهم بالتطوع ورسالته الإنسانية، ومن منطلق واجبهم وحسهم الوطني والمجتمعي تجاه ضيوف المملكة من حجاج بيت الله.