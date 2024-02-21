"خوجة" الفائز بجائزة شخصية العام الإعلامية لـ"سبق": لست وحدي مَن حقق هذا اللقب

كرم وزير الإعلام سلمان الدوسري وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة بجائزة شخصية العام الإعلامية لعام 2024. وذلك في حفل تتويج الفائزين والفائزات "بجائزة المنتدى السعودي للإعلام" بنسختها الثالثة أمس الأربعاء في ختام فعاليات المنتدى.
وأعرب الدكتور خوجة في تصريح لـ"سبق" عن فخره واعتزازه بالجائزة مضيفاً: "الحمد لله أنني حصلت على هذا اللقب ولست وحدي من حقق هذا الإنجاز وإنما يشترك معي جميع أصدقائي وزملائي وكل من عمل معي في هذه المسيرة".
وعبر الفائز بجائزة التقرير الصحفي غازي الحارثي من صحيفة الشرق الأوسط في تصريح لـ"سبق"، عن تطلعه بأن تُسهم الجائزة في تحقيق المزيد من النجاحات لافتاً إلى أن تقريره تناول الذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في المملكة ورصد ست سنوات من مسيرته يحفظه الله على الصعيدين المحلي والدولي.
وتمنح جائزة المنتدى السعودي للإعلام مع كل دورة لانعقاد المنتدى، حيث تأتي هذه الجائزة انطلاقاً من إيمان هيئة الاذاعة والتلفزيون بأهمية تكريم الفاعلين في العمل الإعلامي المحلي والإقليمي، بما يخلق تنافس شريف بين المبدعين والمبدعات في حقل الإعلام، ويحفز الكفاءات الإعلامية من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال إعلامية مميزة، بما يسهم بالتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الإعلام والاتصال، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام بما يعزز حضورها محلياً وعربياً، وذلك من خلال المشاركة بمسارات الجائزة الستة، وهي؛ فئة الصحافة وفئة الإنتاج المرئي والمسموع، وفئة الإنتاج العلمي في المجال الإعلامي، وفئة الإعلام الرقمي، وفئة الابتكار والريادة في المجال الإعلامي، وفئة الشخصية الإعلامية، حيث حرصت الهيئة على تنوع مسارات الجائزة لتشمل جميع الأساليب الإعلامية، بما يتيح الفرصة بشكل أكبر لكل من هو مهتم بالترشح للجائزة.
وفاز الكاتب سمير عطا الله بجائزة العامود الصحفي، بينما حصل برنامج أنتمي من دارة الملك عبدالعزيز على جائزة مسار الابتكار في الإنتاج الإعلامي للقطاع غير الربحي.
وفازت "سدايا" بجائزة مسار الابتكار في الاتصال المؤسسي في المجال الإعلامي، وفازت صحيفة الاقتصادية بجائزة مسار الفنون الرقمية في المجال الإعلامي، فيما حصدت "شاهد" جائزة أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي.
وفازت وزارة العدل بجائزة إعلام منصات التواصل الاجتماعي، وفاز رياض بن ناصر الفريجي بجائزة الدراسات والبحوث في المجال الإعلامي، بينما فازت "مايكس" بجائزة البودكاست.
وحصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على جائزة البرامج المرئية، وفازت شركة التحدث بالعربية بجائزة الأفلام القصيرة، وفاز تركي الدخيل من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر بجائزة المقال الصحفي، وفاز بجائزة التقرير الصحفي غازي الحارثي من صحيفة الشرق الأوسط، وحصل على جائزة الحوار الصحفي عبدالله عبيان من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.