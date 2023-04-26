تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس وجامعة وتقني نجران

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع، مبينة أن الدراسة ستكون عبر منصة "مدرستي" للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.