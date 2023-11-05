المملكة تحقّق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي وتتقدّم على دول مجموعة العشرين

أعلن الاتحادُ الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدّم بذلك على دول مجموعة العشرين؛ حيث جاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اليابان، وروسيا.