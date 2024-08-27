في الشرقية وجدة وجازان.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات

نفّذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات أسفرت عن منع ترويج القات و"الشبو" والحشيش والأمفيتامين والأقراص المحظورة، في منطقة جازان ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية.
تفصيلاً، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على وافدَيْن من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بالمنطقة الشرقية لترويجهما (1.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدّر ومادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو) ومادة الأمفيتامين المخدّر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.