"الحقيل" يتابع عن كثب تطوير المشاريع البلدية بالمدينة المنورة ويدشن مركز دعم المستثمرين

من جانبه بين أمين منطقة المدينة المنورة أن المركز سيقدم خدماته برؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة، وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب دعم التواصل الفعال مع المستثمر، وتحسين تجربته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، كما سيوفر المركز خدمات البحث عن مواقع أو أراضي تتناسب لتطلعات المستثمرين، وربطهم بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للتنسيق فيما بينهم.