"الحقيل" يتابع عن كثب تطوير المشاريع البلدية بالمدينة المنورة ويدشن مركز دعم المستثمرين
افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، بمقر غرفة المدينة المنورة؛ مركز دعم المستثمرين التابع لأمانة المنطقة، بحضور أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، وعدد من وكلاء وقيادات الأمانة.
واطلع الوزير الحقيل على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال والمستثمرين، منوهاً بما تشهده المملكة من قفزات اقتصادية رائدة جعلتها أرضاً خصبة للاستثمار في شتى المجالات.
وأكد الحقيل على الدور المهم والخدمات التي سيقدمها المركز تحقيق اًلرؤية المملكة 2030، مما سيكون له الأثر في تعزيز الأعمال الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال، مباركاً معاليه انطلاق أعمال المركز الذي يأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة لمثل هذه البرامج والمبادرات التنموية في كافة مناطق المملكة.
من جانبه بين أمين منطقة المدينة المنورة أن المركز سيقدم خدماته برؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة، وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب دعم التواصل الفعال مع المستثمر، وتحسين تجربته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، كما سيوفر المركز خدمات البحث عن مواقع أو أراضي تتناسب لتطلعات المستثمرين، وربطهم بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للتنسيق فيما بينهم.
وأكد أمين المدينة أن المدينة المنورة - بمشيئة الله - مقبلة على مشاريع ذات جودة عالية تحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لما فيه مصلحة المواطن والوطن.
وفي سياق متصل وقف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على عدد من المشاريع البلدية والسكنية في منطقة المدينة المنورة، كما اطلع على الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.
واستمع أثناء زيارته للمنطقة المركزية لشرح مفصل من أمين منطقة المدينة المنورة، عن سير الأعمال في المشاريع التنموية القائمة والجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تطوير أعمال الأمانة الخدمية، والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزائريها والمقيمين فيها.
يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إلى منطقة المدينة المدينة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها ؛ للوقوف على المشروعات الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكان والتي تحتضنها مناطق المملكة، وذلك للاطلاع على سير الأعمال والإنجاز فيها.