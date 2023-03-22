"الحسني": الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة بعد التوسعة وصلت لأكثر من 700 ألف مسافر سنويًّا

وتفصيلًا، قال "الحسني" خلال حفل استقبال أول رحلة دولية قادمة من دبي إلى مطار القيصومة أمس الثلاثاء: "نبارك أولًا لمحافظة حفر الباطن ما تم اليوم، والذي هو بتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وكذلك ينبثق من رؤية السعودية 2030، واستراتيجية الطيران المدني بتوفير الخدمات لجميع سكان المحافظة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارًا، ويتجلى ذلك في توفير الحركة الجوية المناسبة ومن ضمنها ما تم السنة الماضية بتوسعة مطار القيصومة؛ حيث يستوعب الآن أكثر من 700 ألف مسافر".