"مستشفى دلة النخيل".. رعاية طبية متكاملة وخدمات شاملة لـ"النساء والولادة"

يُصنف مستشفى دلة النخيل للنساء والولادة بأنه من أفضل مستشفيات النساء والولادة على مستوى المملكة، حيث يتوافد النساء للمستشفى بحثاً عما يقدمه من رعاية متميزة لمتابعة الأم وطفلها، مما يضمن لهم العلاج الصحي الكامل، كما يضم المستشفى جميع الخدمات التي تحتاجها المراجعة في مكان واحد.