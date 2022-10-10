"مستشفى دلة النخيل".. رعاية طبية متكاملة وخدمات شاملة لـ"النساء والولادة"

يُصنف مستشفى دلة النخيل للنساء والولادة بأنه من أفضل مستشفيات النساء والولادة على مستوى المملكة، حيث يتوافد النساء للمستشفى بحثاً عما يقدمه من رعاية متميزة لمتابعة الأم وطفلها، مما يضمن لهم العلاج الصحي الكامل، كما يضم المستشفى جميع الخدمات التي تحتاجها المراجعة في مكان واحد.
ويختص المستشفى بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لأمراض النساء والولادة، حيث يقدم الخدمة طاقم طبي من نساء ورجال متميزين ذوي مؤهلات وكفاءات وخبرات محلية ودولية على العيادات المتخصصة في طب الولادة والأمراض النسائية بدعم أفضل المعدات والخدمات الطبية.
كما يعتبر المستشفى أول مركز تدريب لأطباء هذا التخصص، حيث يضم المستشفى أكثر من 80 سريراً وفريقاً كاملاً من الإناث لضمان الراحة والخصوصية لكل مريضة. وأكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية بما في ذلك مستشفى دلة النخيل ودلة نمار الرائدان في الرياض.
ويحتوي مستشفى النساء والولادة على خدمات كثيرة، من أهمها للنساء: علاج حالات تكيس المبايض وعلاج حالات نزول الرحم وعلاج حالات سلس البول وعلاج الأورام السرطانية (الرحم وعنق الرحم والمبايض) وعلاج حالات الحمل خارج الرحم وعلاج أورام الرحم الليفية.
وتتمثل أبرز إجراءات المستشفى في: إجراء عمليات ربط الرحم وإجراء العمليات القيصرية وإجراء عمليات تنظير عنق الرحم وإجراء عمليات التجميل النسائية وإجراء عمليات استئصال الرحم. بالإضافة إلى متابعة الحمل ذي المخاطر المنخفضة والعالية وربط قناتي فالوب وتركيب اللولب وإجراءات منع الحمل، وكل ذلك بهدف الحفاظ على أسرة سعيدة تنعم بالصحة والعافية.