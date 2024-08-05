5 شروط يجب توافرها في "فواتير بيع الذهب والأحجار الكريمة".. "التجارة" توضح

وأبانت "التجارة" أنه "عند بيع حجر كريم مفرد، يجب على البائع أن يوضح في فاتورة البيع (اسمه، وصنفه، ولونه، ووزنه، وشكله، ودرجة النقاء والعيوب فيه؛ إن وجدت".