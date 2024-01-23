محافظ "المواصفات": المتطلبات الفنية زادت مطابقة منتجات التشييد بأكثر من 24% في 3 سنوات

وأشار إلى أن الهيئة تتميز بـ 21 فريقًا فنيًا مختصًا بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها نحو 55%، موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.