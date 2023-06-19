بحضور "الفضلي".. قطاع المياه يحتفل بنقل اختصاصات تنقية مياه السدود و"الجوفية" لـ"التحلية"

كما تواصل مساعيها الحثيثة لإحداث نقلة نوعية في صناعة المياه، بالاستفادة من حلولها وتقنياتها المبتكرة ذات الكفاءة المتميزة في استهلاك الطاقة الصديقة للبيئة، التي استندت في تطويرها إلى سابق ريادتها في تطبيق تقنية التناضح العكسي، بوصفها أول جهة استخدام لها في العالم لمياه البحر، من خلال منظومة جدة (1) عام 1978م بطاقة إنتاجية ١٢١٢٠ مترًا مكعبًا يوميًّا، وكانت هي الأعلى عالميًّا من مياه البحر في حينها، وتلاها عدد من محطات الإنتاج بسعات مقاربة على ساحل البحر الأحمر. وفي عام ١٩٨٩ بُنيت منظومتا جدة (١) و(٢)، اللتان كانتا خطوة كبيرة في تقنية التناضح العكسي، بإنتاجية 60 ألف متر مكعب يوميًّا لكل منظومة.