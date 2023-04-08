بشرى النبي وتأييد بالملائكة.. "غزوة بدر".. كتائب المؤمنين تعلو في رمضان

والتقت الفئتان في اليوم الـ 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، فحينما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قوة المشركين وكثرة عددهم، وقلة عدد المسلمين لجأ إلى ربّه خاشعاً متضرعاً، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذّب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد.