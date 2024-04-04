"وبالُ العلم بلا عمل كمنْ يَحملُ أسفارًا".. تحذيرات إلهية في "كِتابه الكريم".. عظةٌ وعبرة

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري" حديثه بقوله تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ". وأشار بقوله: ضرب الله هذا المثال في بيان حال من وصله العلم وأخذه ولم ينتفع به، فصار مثله كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا -أي كتبًا- وهو لا يدري ما هي، فضلًا عن الانتفاع بها، فبقي على تكذيبه بآيات الله؛ فكان ظالمًا لنفسه بعدم القيام بحق صدق العبودية لله؛ قال السعدي، رحمه الله: "فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة، الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والبشارة به، والإيمان بما جاء به من القرآن، فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه".