"الموارد البشرية" تعلن توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن في المملكة ودخول أخرى حيز التنفيذ

كما تم توطين "مهن المشتريات" بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين «مهن المبيعات» بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات)، فيما تشمل مهن المبيعات (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.كما تم توطين 14 نشاطًا في «منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن» بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل, بالإضافة إلى توطين «منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية» بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت, بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.