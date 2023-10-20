تعزّز ثقة الجمهور.. "الهمامي": "السمعة" هدف أي منظمة تسعى للحفاظ على مركزها

يشارك مستشار إدارة السمعة علي الهمامي، في مؤتمر إدارة الأزمات إعلاميًّا، الذي ينطلق بمدينة الرياض الأربعاء 22 نوفمبر المقبل، ويستمرّ لمدة يومين، بورقة عمل عن الاستعداد الاستباقي لمواجهة الأزمات الاتصالية، وأثر ذلك على التعامل المناسب مع الأزمات الاتصالية للمنظمات في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
ويناقش المؤتمرُ مجموعةً من الموضوعات والقضايا المهمة في مجال العلاقات العامة والإعلام في الأزمات؛ من أهمها: المحتوى الإعلامي في الأزمات، ونجاح فرق إدارة الأزمات، وإدارة الأزمة إعلاميًّا.. نماذج كارثية، تدريب القيادات على مواجهة الأزمات الإعلامية، والأبعاد الخمسة للوقاية من الأزمات، وعوامل إدارة السمعة المؤسسية، ودور الذكاء الصناعي في معالجة أزمات التواصل الاجتماعي، وأزمات الشائعات بين صناعتها ومكافحتها، ودور الشخصيات المؤثرة في الأزمات.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات الاتصالية، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتعاون والتواصل بين ممارسي المهنة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الإعلامية، وستتاح الفرصة للحاضرين للتواصل مع الأفراد المهتمين بقطاع التواصل والعلاقات العامة، وتبادل الخبرات وبناء علاقات قيمة يمكن أن تسهم في نموهم المهني ونجاحهم.
ويشارك في المؤتمر مجموعةٌ من الخبراء في منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي من مختلف دول الوطن العربي، ويستهدف حضور العاملين في مجال التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام والتسويق، بالإضافة للتنفيذيين وصناع القرار، إلى جانب المستشارين القانونيين ومسؤولي إدارة حسابات المنظمات في منصات التواصل الاجتماعي والإعلاميين.
وقال "الهمامي" عن مشاركته "السمعة للمنظمة إلى جانب رأس المال البشري هي أعظم ما تمتلكه المنظمات، ويأتي دور العاملين في العلاقات العامة والتواصل المؤسسي مهمًّا في صناعة السمعة الجيدة وحمايتها؛ حيث إن تلك الجهود المخططة والهادفة تلعب دورًا مهمًّا ورئيسًا في بناء العلاقات مع كافة أصحاب المصلحة والجماهير المستفيدة وتطويرها وتعزيزها بشكل دائم".
وأضاف: "إدارة السمعة في الوقت الحاضر هو الهدف الرئيس الذي تسعى إليه أي منظمة، ومن خلال أنشطة وبرامج ومبادرات الاتصال فإنها تحافظ على مركزها وتعزّز من ثقة جمهورها".