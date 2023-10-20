تعزّز ثقة الجمهور.. "الهمامي": "السمعة" هدف أي منظمة تسعى للحفاظ على مركزها

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات الاتصالية، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتعاون والتواصل بين ممارسي المهنة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الإعلامية، وستتاح الفرصة للحاضرين للتواصل مع الأفراد المهتمين بقطاع التواصل والعلاقات العامة، وتبادل الخبرات وبناء علاقات قيمة يمكن أن تسهم في نموهم المهني ونجاحهم.