"البيئة" و"الجيومكانية" توقّعان مذكرة شراكة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

وتأتي المذكرة التي وقّعها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور مهندس محمد بن يحيى آل صايل بمقر الوزارة في الرياض اليوم، ضمن إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الوزارة والهيئة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف تعزيز ورفع كفاءة الأداء لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة وفق مستهدفات رؤية 2030.