مصنع للبن سيرى النور قريبًا.. محافظ العارضة يستقبل مسؤولين من الشركة السعودية للقهوة

وقال اليامي إن الشركة تسعى إلى الوصول لجميع المواقع التي يمكن زراعة البن فيها ولدى الشركة فرصة تقدم لملاك المزارع وهي استئجار أو دعم، موضحًا أن الاستئجار يتم على حساب المتر المربع مهما كانت المساحة للمزرعة وأما الدعم فيتم دعم المزارع الذي يريد القيام على مزرعته بنفسه ومقابل الدعم تحصل الشركة على نسبة يتم الاتفاق عليها في بداية إجراء العقد، وقال لقد زرنا عددًا من المحافظات والتوقيع على العقود الأسبوع القادم بإذن الله بمحافظة الدائر بجبل طلان وقيار، وعن مصنع البن قال اليامي سيرى النور بإذن الله بمنتصف العام القادم وختم حديثه بأن الهدف الرئيسي للشركة هو الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض تحت اسم صنع في السعودية.