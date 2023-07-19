مصنع للبن سيرى النور قريبًا.. محافظ العارضة يستقبل مسؤولين من الشركة السعودية للقهوة

استقبل محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم صالح اليامي مدير علاقات التفاوض وشؤون الملاك بالشركة السعودية للقهوة ومدير التدريب بالشركة فيصل بن لبدة بحضور رؤساء المراكز وعددٍ من مشايخ المحافظة وجرى خلال اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها التي تقوم بها في جبال المنطقة وما تقدمه للمزارعين من دورات تدريبية.
وقال اليامي إن الشركة تسعى إلى الوصول لجميع المواقع التي يمكن زراعة البن فيها ولدى الشركة فرصة تقدم لملاك المزارع وهي استئجار أو دعم، موضحًا أن الاستئجار يتم على حساب المتر المربع مهما كانت المساحة للمزرعة وأما الدعم فيتم دعم المزارع الذي يريد القيام على مزرعته بنفسه ومقابل الدعم تحصل الشركة على نسبة يتم الاتفاق عليها في بداية إجراء العقد، وقال لقد زرنا عددًا من المحافظات والتوقيع على العقود الأسبوع القادم بإذن الله بمحافظة الدائر بجبل طلان وقيار، وعن مصنع البن قال اليامي سيرى النور بإذن الله بمنتصف العام القادم وختم حديثه بأن الهدف الرئيسي للشركة هو الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض تحت اسم صنع في السعودية.
وفي ختام الاجتماع، شكر محافظ العارضة مدير علاقات التفاوض وشؤون الملاك بشركة المملكة للقهوة على هذه الزيارة وعلى الشرح الكامل عن أهداف الشركة من الاستثمار بالمحافظة، وقال بإذن الله لن يتردد المزارعون من الاستفادة من هذه الفرص الكبيرة وستقوم المحافظة بتذليل كل الصعاب وتقديم التسهيلات وفق توجيهات رائد التنمية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.