قسطرة قلبية عاجلة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تنقذ حياة حاج مصري

تمكّن فريق طبي استشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة حاج مصري الجنسية، يبلغ من العمر 53 عامًا، تعرض لآلام حادة في الصدر لدى وصوله لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، كادت تودي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1445هـ.
وفي التفاصيل، تمكنت الفِرَق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة لحاج مصري خمسيني ونقله كحالة قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بأمراض القلب والقسطرة القلبية، حالة الحاج وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت النتائج وجود دعامة تعرضت لانسداد حاد.. وبسؤاله أفاد بأنه سَبَق له أن أجرى عملية قلبية في موطنه قبل حوالى 4 أشهر.. ونظرًا لخطورة حالته الصحية، استدعى الأمر التدخل الطبي غير الجراحي السريع؛ حيث تم نقل الحالة إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة، تم فيها تركيب دعامة علاجية جديدة في مكان التضييقات، استغرقت 40 دقيقة، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
بعدها نُقِل المريض إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها، وبعدها تم كتابة الإذن له بالخروج الطبيعي ليغادر المستشفى ويكمل مسيرة رحلته للحج وهو بصحة جيدة.