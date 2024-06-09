قسطرة قلبية عاجلة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تنقذ حياة حاج مصري

وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بأمراض القلب والقسطرة القلبية، حالة الحاج وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت النتائج وجود دعامة تعرضت لانسداد حاد.. وبسؤاله أفاد بأنه سَبَق له أن أجرى عملية قلبية في موطنه قبل حوالى 4 أشهر.. ونظرًا لخطورة حالته الصحية، استدعى الأمر التدخل الطبي غير الجراحي السريع؛ حيث تم نقل الحالة إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة، تم فيها تركيب دعامة علاجية جديدة في مكان التضييقات، استغرقت 40 دقيقة، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.