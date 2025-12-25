معلمون ومعلمات يطالبون "التعليم " بإتاحة العدول عن "فرص " بعد إعلان نتائج حركة النقل

طالب عدد من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم بإتاحة خيار العدول عن برنامج «فرص» لنقل المعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي الأسبوع الماضي.
وأوضح عدد من المعلمين والمعلمات أن هذه المطالبة جاءت في ظل مستجدات وظروف شخصية ومهنية طرأت بعد إعلان النتائج، مشيرين إلى أن عدم إتاحة العدول قد يترتب عليه آثار سلبية على الاستقرار الوظيفي والأسري للبعض.
وأكدوا أن إتاحة خيار العدول لفترة محددة من شأنه منح المتقدمين مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات التي قد لا تتوافق فيها نتائج النقل مع الظروف الحالية، وكذلك ضيق الوقت ما بين الفصلين لإيجاد سكن لهم في أمكان نقلهم ، مطالبين الوزارة بدراسة الطلب بما يحقق التوازن بين مصلحة الميدان التعليمي واستقرار شاغليه.
يُذكر أن برنامج " فرص " يُعد إحدى الآليات المعتمدة من وزارة التعليم لتنظيم حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وفق معايير محددة، وسط مطالبات مستمرة بتطوير آلياته بما يتلاءم مع احتياجات المعلمين والمعلمات.
وكانت " سبق "قد تواصلت منذ مطلع الأسبوع الجاري مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، الأستاذة منى العجمي، حيال امكانية سماح الوزرة للمعلمين والمعلمات العدول عن الحركة ، حيث أفادت حينها بأنه سيتم الرد، إلا أنه وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم يرد أي توضيح رسمي .