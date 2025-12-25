معلمون ومعلمات يطالبون "التعليم " بإتاحة العدول عن "فرص " بعد إعلان نتائج حركة النقل

وكانت " سبق "قد تواصلت منذ مطلع الأسبوع الجاري مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، الأستاذة منى العجمي، حيال امكانية سماح الوزرة للمعلمين والمعلمات العدول عن الحركة ، حيث أفادت حينها بأنه سيتم الرد، إلا أنه وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم يرد أي توضيح رسمي .