"شبّة النار" وقهوة وأحاديث.. رحلات البر بعرعر تجذب متنزهي عطلة الأسبوع

وأوضح عدد من المتنزهين لوكالة الأنباء السعودية، أنهم يشيدون وينصبون المخيمات في أماكن صحراوية قريبة من عرعر؛ بحيث لا تؤثر على أماكن الرعي ويحافظون على نظافة الموقع، مؤكدين أنهم يقضون أوقاتًا ممتعة في المتنزهات البرية وممارسة بعض الرياضات المتنوعة، مثل ممارسة المشي في الطبيعة الخلابة، وكرة القدم، والطائرة، وغيرها.