باكستان تؤكد دعمها الكامل لجهود المملكة الدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في اليمن

أعربت جمهورية باكستان الإسلامية عن دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضمان السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، مشيدة في الوقت ذاته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
ودعت باكستان جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وتفاوضي، يستند إلى المعايير المتفق عليها، معربة عن أملها في أن تثمر الجهود الدبلوماسية الجارية عن خطوات ملموسة تحقق السلام الدائم في البلاد، وتضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صادر اليوم إن باكستان تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في اليمن، معربة عن أملها في أن يتجنب أصحاب المصلحة اليمنيون أي خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتعقيد مسار الحل.