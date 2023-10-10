بربع مليون ريال.. "شاهين قرناس" أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الرابعة

بيع اليوم أغلى صقر في النسخة الرابعة لمزاد نادي الصقور السعودي، وهو المزاد المخصص للطرح المحلي، وينظمه النادي بمقره في ملهم على مدى 45 يوماً، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وتفصيلاً، شهدت الليلة الرابعة عرض "شاهين قرناس" طرح العويقيلة للطاروحين مدوثر ومحمد الطرفاوي، إذ بدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 60 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 250 ألف ريال.
وكان صقر جنوب الليث بيع في الليلة الأولى بمبلغ 135 ألف ريال، وظل محافظاً على لقب الأغلى في النسخة الحالية، إلى أن جاء صقر العويقيلة وحطم الرقم السابق، ويتوقع أن تشهد الليالي المقبلة من المزاد صفقات قياسية جديدة.
يأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيداً أو شبكاً) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.