فيديو.. " الشبانات": "40 مليار ريال" سنويًّا تكلفة الهدر في المملكة

وأضاف في مداخلة لبرنامج 120 على "الإخبارية" أن أبرز الحلول لمشكلة الهدر، تتمثل في وضع أنظمة وتشريعات وضوابط على كبار المطاعم والفنادق وقاعات الأفراح ليكون تجهيز الأغذية وفق المطلوب ويستفاد من الفائض دون التخلص منه في النفايات، من خلال تقليل الأصناف المتاحة بالفنادق وقاعات الأفراح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى توقيع غرامات على المتسببين بالهدر.