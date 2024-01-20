فيديو.. " الشبانات": "40 مليار ريال" سنويًّا تكلفة الهدر في المملكة

أكد زيد الشبانات -المهتم بالحد من هدر الغذاء- أن تكلفة الهدر في المملكة سنويًّا تصل إلى 40 مليار ريال.
وأوضح الشبانات أن الهدر يختلف عن الفقد؛ فالأخير يتعلق بما يُفقد في مراحل الإنتاج قبل الوصول للمستهلك؛ فيما يكون الهدر بعد الاستهلاك.
وأضاف في مداخلة لبرنامج 120 على "الإخبارية" أن أبرز الحلول لمشكلة الهدر، تتمثل في وضع أنظمة وتشريعات وضوابط على كبار المطاعم والفنادق وقاعات الأفراح ليكون تجهيز الأغذية وفق المطلوب ويستفاد من الفائض دون التخلص منه في النفايات، من خلال تقليل الأصناف المتاحة بالفنادق وقاعات الأفراح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى توقيع غرامات على المتسببين بالهدر.