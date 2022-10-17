البحرين والإمارات يتضامنان مع السعودية في موقفها الرافض لتسيس قرار "أوبك +"

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورفضها القاطع لتسييس قرارات مجموعة أوبك + أو اعتباره انحيازاً في صراعات دولية.
وتفصيلاً، أعربت الوزارة عن تقدير مملكة البحرين للسياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
وأشادت وزارة الخارجية بالدور المحوري للسعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.
وعبرت وزارة الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومساندتها للمساعي الدولية لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقوف الإمارات بجانب السعودية في جهودها الرامية إلى استقرار وأمن الطاقة، ورفضها للقرارات التي تدفع باتجاه تسييس قرار أوبك+، وفقاً للعربية نت.
وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول، مع تأكيدها لدعم بيان الخارجية السعودية بشأن قرار أوبك+ .