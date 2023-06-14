التدريب التقني يجهز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية والكشفية لحج هذا العام 1444هـ

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن جاهزيتها لمشاركة 900 شاب وشابة يمثلون 49 فرقة كشفية وتطوعية من مختلف الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بالمملكة للمشاركة في البرامج التطوعية والكشفية لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمدن المؤدية إلى طريق الحج.
وأشار مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان إلى أن مشاركة المؤسسة تأتي بناءً على توجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والذي يؤكد دائماً على الشرف العظيم الذي تحظى به المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، بمشاركة كافة القطاعات ومنها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومساهمتها في عدد من البرامج التطوعية ودورها في تفعيل طاقات وسواعد مخرجاتها التقنية والمهني لتكون جزءاً من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وأضاف "الدحيلان" بأن المؤسسة ستشارك بـ480 جوالاً وكشافاً وقائداً في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة يرافقهم عدداً من القادة، وكذلك مشاركة 100 مرشدة وقائدة يمثلن 6 فرق كشفية نسائية، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيره من القطاعات.
كما ستشارك المؤسسة في مبادرة السعودية "الطريق إلى مكة " بعدد 200 متطوعاً تقنياً يمثلون 8 فرق تطوعية خلال أشهر الحج في المنافذ الحدودية والمدن للقادمين عبر الطرق البرية، لتقديم الخدمات المجتمعية والصيانة العامة والخفيفة لمركبات الحجاج، وكذلك صيانة مقرات مدن الحجاج بالمناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن برنامج تقني العطاء.
بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتدربين المؤهلين تقناً ومهنياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج عون التقني بعدد 6 فرق تطوعية بما يقارب 100 متدرب وهو عبارة عن خدمات متنوعة يقدمها المتطوع لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، لبث روح التطوع والمسؤولية المجتمعية لمتدربي المؤسسة من خلال عدد من الأعمال والمبادرات مثل إرشاد وتوجيه ضيوف الحجاج ن وخدمة كبار السن، وتنظيم الحشود، وخدمة ذوي الإعاقة، والعناية بالمصاحف، وسقيا الماء، وتنظيم المصلين وغيرها.
وبين "الدحيلان" بأن تلك المشاركات بدعم من صندوق المتدربين بالمؤسسة وبمتابعة سعادة نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي رئيس مجلس إدارة الصندوق والذي يؤكد على أن يكون المشاركين من المتطوعين والمتطوعات سفراء سلام لخدمة الحجيج.