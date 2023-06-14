التدريب التقني يجهز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية والكشفية لحج هذا العام 1444هـ

وأضاف "الدحيلان" بأن المؤسسة ستشارك بـ480 جوالاً وكشافاً وقائداً في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة يرافقهم عدداً من القادة، وكذلك مشاركة 100 مرشدة وقائدة يمثلن 6 فرق كشفية نسائية، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيره من القطاعات.