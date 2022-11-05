تاريخ يجذب الزوار وتطوير يشهد للمملكة.. "غرس".. بئر ارتبط بسيرة النبي

ويتشكّل بناء البئر من الحجارة البازلتية المطوية على جنبات البئر وسوره الخارجي التي تشتهر بها المدينة المنورة، وقد حفر البئر مالك بن النحاط، وهو جدّ الصحابي الجليل سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك النحاط، الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداره عند قدومه إلى المدينة مهاجرًا من مكة، وكان سعد بن خيثمة رضي الله عنه هو مالك البئر في ذلك الزمن.