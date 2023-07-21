"السديس" يصدر قرارات بتكليف 8 مساعدات للرئيس العام تحقيقًا لمستهدفات 2030 وخدمة القاصدات
في سلسلة من القرارات التطويرية الهامة التي تعدّ الأضخم في تاريخ رئاسة الحرمين الشريفين لتمكين المرأة؛ أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قرارات بتكليف 8 مساعدات للرئيس العام في مختلف القطاعات في رئاسة الحرمين وفق مستهدفات الرؤية 2030م، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظهم الله، بتوفير أفضل الخدمات وتوفير بيئة عمل مناسبة تتناسب مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار.
وفي التفاصيل، قال الرئيس العام: إن هذه القرارات تأتي في إطار تعظيم وتمكين المرأة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين لقاصدات المسجد الحرام، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ولإثراء تجربة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتمكين المرأة في جوانب الاستشارات الشرعية، وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبما يتناسب مع ظروف النساء، ويحقّق توجهات المملكة في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.
وقال الدكتور "السديس": إن رئاسة الحرمين الشريفين تعتزّ بدورها في مجال تمكين المرأة من المناصب القيادية، وتؤمن رئاسة الحرمين في رسالتها بضرورة تمكين المرأة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، وسابقت عجلة الزمن التطويرية لزيادة الإنتاجية في العمل المؤسسي للرئاسة.
وشملت القرارات تكليف كلٍّ من: الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون الاستشارية الشرعية النسائية، والدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا للشؤون التطويرية النسائية ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية، والدكتورة نورة بنت هليل الذويبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، والدكتورة عبير بنت محمد الجفير مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي، والدكتورة أمل بنت محمد الثنيان مساعدًا للرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية في المسجد النبوي، وسارة بنت مقبل الحيسوني مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية والتطويرية النسائية في المسجد النبوي، وفوزية بنت عاقل السهلي مساعدًا للرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية النسائية في المسجد النبوي.