"السديس" يصدر قرارات بتكليف 8 مساعدات للرئيس العام تحقيقًا لمستهدفات 2030 وخدمة القاصدات

وشملت القرارات تكليف كلٍّ من: الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون الاستشارية الشرعية النسائية، والدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا للشؤون التطويرية النسائية ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية، والدكتورة نورة بنت هليل الذويبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، والدكتورة عبير بنت محمد الجفير مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي، والدكتورة أمل بنت محمد الثنيان مساعدًا للرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية في المسجد النبوي، وسارة بنت مقبل الحيسوني مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية والتطويرية النسائية في المسجد النبوي، وفوزية بنت عاقل السهلي مساعدًا للرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية النسائية في المسجد النبوي.