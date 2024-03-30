35 يومًا فقط لصنع القنبلة النووية.. "ترامب" يتوعّد إيران ويخشى أزمة الوقت

وتابع قائلًا، وفق "سكاي نيوز عربية": يمكنهم الحصول على سلاح نووي في 35 يومًا. أمامي أشهر لتولي منصبي، ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة في تلك الفترة، هذا كثير في هذا العالم، وخاصة في الشرق الأوسط؛ حيث يكون هناك قتال شديد وقابل للاشتعال، هذه فترة طويلة من الزمن، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة. وأيضًا يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء الجيدة: "إذا حدث ذلك، إذا كان لدينا رئيس حقيقي، إذا كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله، ويستطيع أن يجمع جملتين معًا؛ فيمكن حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة".