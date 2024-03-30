35 يومًا فقط لصنع القنبلة النووية.. "ترامب" يتوعّد إيران ويخشى أزمة الوقت

أكّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بصنع قنبلة نووية، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم": أن إيران كانت على بعد 35 يومًا فقط من القنبلة النووية، بمجرد اتّخاذ القرار.
وتابع قائلًا، وفق "سكاي نيوز عربية": يمكنهم الحصول على سلاح نووي في 35 يومًا. أمامي أشهر لتولي منصبي، ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة في تلك الفترة، هذا كثير في هذا العالم، وخاصة في الشرق الأوسط؛ حيث يكون هناك قتال شديد وقابل للاشتعال، هذه فترة طويلة من الزمن، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة. وأيضًا يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء الجيدة: "إذا حدث ذلك، إذا كان لدينا رئيس حقيقي، إذا كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله، ويستطيع أن يجمع جملتين معًا؛ فيمكن حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة".
ولفت ترامب إلى أن "الاقتصاد الإيراني انهار خلال فترة رئاسته بسبب العقوبات التي فرضها عليها".
وأضاف: "لقد قلت للعديد من الدول، "47 دولة"، وتحدثت إلى العديد منهم شخصيًّا، إذا اشتريتم النفط من إيران فلن تقوموا بأي أعمال تجارية في الولايات المتحدة، وسوف نقوم بفرض رسوم جمركية على منتجاتكم.
وفي وقت سابق من فبراير، حذر تقرير أمريكي صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي من "التهديد النووي الإيراني"، وأكّد أن لدى إيران القدرة على تصنيع 6 قنابل نووية خلال شهر، و12 قنبلة في 5 أشهر.
وقد صدر التقرير يوم 5 فبراير ونشره المعهد في صفحته الرسمية، ونصّ على أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني قد ارتفع بشكل كبير منذ مايو 2023، وتفاقم هذا التهديد؛ وفقًا لتقرير المعهد، بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
وأدت هذه التغييرات الخطيرة والمقلقة إلى قيام المعهد برفع إجمالي درجة "التهديد الإيراني" من 151 إلى 180 على مقياس المعهد، ارتفاعًا من 140 في مايو 2023، وتم تقييم تلك المخاطر بأنها "خطر شديد"، وهي المرة الأولى الذي يصل فيها المؤشر إلى تلك القيمة.
ويزعم التقرير أنه إذا أرادت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم المخصب لديها بنسبة "60%" إلى نسبة تصل إلى "90%"، وهو اليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة النووية؛ يمكنها القيام بذلك في خلال أسبوع واحد، باستخدام جزء صغير فقط من ذلك اليورانيوم، وقد يكون من الصعب على المفتشين اكتشاف هذا الانتهاك على الفور، إذا اتخذت إيران خطوات لتأخير وصول المفتشين.
وباستخدام ما تبقى من مخزونها المخصب بنسبة "60%" من اليورانيوم، وكذلك مخزونها المخصب بنسبة "20%" تقريبًا، بإمكان إيران؛ وفقًا للتقرير، إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع 6 قنابل نووية خلال شهر.