جمعية "شفيعًا" تكرّم حفظة القرآن من ذوي الإعاقة برحلة إيمانية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة

نظمت جمعية شفيعًا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة رحلة إيمانية تكريمية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، بمشاركة نخبة من طلاب الحلقات الحافظين لكتاب الله من ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية وذويهم، وذلك تكريمًا لهم على جهودهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم.
وأوضحت الجمعية أن الرحلة انطلقت من مقرها في الرياض متجهة إلى المدينة المنورة، حيث عاش المشاركون تجربة روحانية مميزة بدأت بأداء الصلاة في المسجد النبوي، ثم زيارة مقبرة شهداء أحد والتعرّف على تفاصيل المعركة وما تحمله من دروس إيمانية وعِبَر تاريخية. كما استمتع المشاركون بجولة على الباص السياحي شملت زيارة مسجد قباء وأداء الصلاة فيه، ومتحف تجربة السيرة ومزرعة المستظل، ضمن برنامج تثقيفي يربط بين القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة.
ثم واصلت القافلة رحلتها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حيث جرى التنسيق مع إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتيسير أداء المناسك وتقديم الدعم والخدمات اللازمة للمستفيدين وأسرهم في أجواء يسودها اليسر والسكينة.
وأكدت إدارة الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتحفيز طلاب الحلقات الحضورية وعن بُعد بجامع ومجمع عبدالله الراجحي على حفظ كتاب الله وتكريم المتفوقين، إضافةً إلى تعزيز القيم القرآنية والروابط الأسرية، بما يسهم في بناء جيل قرآني متميّز من ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية.
من جانبهم، عبّر المشاركون وذووهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم للجمعية والقائمين عليها والداعمين والمشرفين على الرحلة لما وجدوه من عناية واهتمام وحسن تنظيم، مؤكدين أن هذه الرحلة ستبقى ذكرى إيمانية محفورة في قلوبهم.
واختُتم البرنامج بعودة المشاركين إلى الرياض بعد رحلة استمرت أربعة أيام اتسمت بالتنظيم المتميز والضيافة الراقية، جمعت بين التكريم القرآني والتجربة الإيمانية والترابط الأسري.