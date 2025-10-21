جمعية "شفيعًا" تكرّم حفظة القرآن من ذوي الإعاقة برحلة إيمانية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة

وأوضحت الجمعية أن الرحلة انطلقت من مقرها في الرياض متجهة إلى المدينة المنورة، حيث عاش المشاركون تجربة روحانية مميزة بدأت بأداء الصلاة في المسجد النبوي، ثم زيارة مقبرة شهداء أحد والتعرّف على تفاصيل المعركة وما تحمله من دروس إيمانية وعِبَر تاريخية. كما استمتع المشاركون بجولة على الباص السياحي شملت زيارة مسجد قباء وأداء الصلاة فيه، ومتحف تجربة السيرة ومزرعة المستظل، ضمن برنامج تثقيفي يربط بين القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة.