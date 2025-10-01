شراكة استراتيجية بين "مُزن" وبنك STC لمكافحة الجرائم المالية في السعودية عبر منصة "فوكال"

وبهذا هذا الصدد، أكد عبد الله الشبرمي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "مُزن"، أن التحول الرقمي المتسارع فتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات المالية، لكنه في الوقت نفسه أوجد مخاطر غير مسبوقة. موضحًا أن منصة "فوكال" تمنح المؤسسات المالية قدرات استباقية مدعومة بالذكاء اللحظي، والتحليلات المتقدمة، وآليات الامتثال المؤتمتة، تمكّنها من التصدي بكفاءة للتهديدات المعقدة والمتغيرة. وأضاف: "إن اعتماد المنصة من قِبل بنوك مثل بنك STC يعكس بشكل عملي قدرة الابتكار المحلي على حماية العملاء، والالتزام بالمعايير التنظيمية، وتسريع وتيرة النمو الآمن للاقتصاد الرقمي في المملكة."