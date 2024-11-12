"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.