"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.