"استشاري" يُحدد أسباب زيادة الوزن في رمضان والأوقات الصحية لممارسة الرياضة

وقال: "يسبب عدم التوازن بين كمية السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام والجهد البدني المبذول، زيادة في الوزن بشكل غير مرغوب، تتراكم معه الدهون؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض: كارتفاع الكولسترول، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وخشونة المفاصل، والانزلاق الغضروفي، وأمراض القلب والشرايين، وجلطة الدماغ، وضعف الإنجاب لدى النساء".