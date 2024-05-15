وفد التطوع بوزارة الشباب العُمانية يزور فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة

زار وفد من قسم التطوع بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان اليوم الأربعاء فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، التقى الوفد مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية للتنمية محسن القحطاني، وعددًا من مديري الإدارات بالفرع.
وشارك مدير إدارة شؤون التطوع بوزارة الرياضة في التعريف بالعمل التطوعي بالسعودية، ومنصة العمل التطوعي، التي تُعتبر أول حاضنة سعودية للعمل التطوعي، ومن خلالها توفر بيئة آمنة، وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين.
واطلع الوفد العُماني على العمل التطوعي في المنطقة، واستمع لشرح عن مسيرة التطوع في المنطقة.
وتأتي زيارة الوفد العماني بعد اعتماد المبادرة التطوعية للبرنامج المشترك لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى الشباب السعودي والعماني، التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين في مجال التطوع.