وفد التطوع بوزارة الشباب العُمانية يزور فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة

وشارك مدير إدارة شؤون التطوع بوزارة الرياضة في التعريف بالعمل التطوعي بالسعودية، ومنصة العمل التطوعي، التي تُعتبر أول حاضنة سعودية للعمل التطوعي، ومن خلالها توفر بيئة آمنة، وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين.