جمعية كهاتين توقّع شراكة مجتمعية مع نادي الوحدة السعودي

من جانبه، عبّر المهندس بندر سبحي؛ عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة، مؤكداً أن نادي الوحدة ومـن منطلق مسؤوليته المجتمعية وشعوره بدوره الوطني، وإسهاماً منه في دعم الرسالة السامية والأهداف النبيلة التي تقدّمها جمعية كهاتين للمجتمع، فإنه سيقدّم بموجب هذه الشراكة عديداً من الخدمات الرياضية للأيتام وأسرهم وفق الاشتراطات المطلوبة، راجياً من الله أن تُسهم هذه الشراكة في تحقيق أثرٍ اجتماعي أعمق؛ خصوصاً أنها تستهدف فئة غالية على الجميع.