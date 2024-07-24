جمعية كهاتين توقّع شراكة مجتمعية مع نادي الوحدة السعودي

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرّمة "كهاتين"، اتفاقية شراكة مجتمعية مع نادي الوحدة السعودي بمكة المكرّمة، وذلك في مقر الجمعية.
ورحبت الجمعية بالشراكة المجتمعية التي ستعود -إن شاء الله- بالنفع على الأيتام وأسرهم؛ من خلال نشر أهداف الجمعية بالريادة في العمل المؤسّسي والمبادرات التي تقدّمها.
يأتي ذلك في إطار تعزيز أهداف وبرامج الجمعية التي تتواءم مع احتياجات مستفيديها وتلبية رغباتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما ينعكس على رفع كفاءة وجودة حياتهم في النشاط الرياضي.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لجمعية كهاتين الأستاذ محمد آل مانع؛ ونائب الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة المهندس بندر سبحي؛ في مقر الجمعية، حيث تهدف الاتفاقية لدخول مستفيدي الجمعية إلى مرافق النادي ومزاولة الألعاب المختلفة، مثل "السباحة، الكاراتيه، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، المصارعة، الأسكواش"، إضافة إلى مشاركة الجمعية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي يقدّمها نادي الوحدة وفق الأنشطة الرياضية للمسؤولية المجتمعية.
بدوره أكّد "آل مانع"؛ حرصه على هذه الشراكة لما تحمله من خدماتٍ رياضية مهمة، حيث يمثل أبناء الجمعية النشاط الرئيس والجوهري للجمعية ويرتبط بعددٍ من الخدمات الرياضية التي تُسهم في تحقيق نتائج ملموسة في تكوين شخصياتهم وقدراتهم على الاستقلال بذاتهم، مقدماً شكره لنادي الوحدة؛ الشريك الرياضي للجمعية.
من جانبه، عبّر المهندس بندر سبحي؛ عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة، مؤكداً أن نادي الوحدة ومـن منطلق مسؤوليته المجتمعية وشعوره بدوره الوطني، وإسهاماً منه في دعم الرسالة السامية والأهداف النبيلة التي تقدّمها جمعية كهاتين للمجتمع، فإنه سيقدّم بموجب هذه الشراكة عديداً من الخدمات الرياضية للأيتام وأسرهم وفق الاشتراطات المطلوبة، راجياً من الله أن تُسهم هذه الشراكة في تحقيق أثرٍ اجتماعي أعمق؛ خصوصاً أنها تستهدف فئة غالية على الجميع.