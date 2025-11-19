ليدار للاستثمار توقّع اتفاقية مع فارس الفارس للاستشارات الهندسية لتصميم مشروع "برج ليدار" على طريق الملك سلمان بالرياض

وقّعت شركة ليدار للاستثمار، بحضور الشيخ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، والأستاذ محمد بن عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة ليدار للاستثمار، اتفاقية تعاون مع شركة فارس الفارس للاستشارات الهندسية لتصميم مشروع "برج ليدار" على طريق الملك سلمان في العاصمة الرياض، أحد أبرز المشاريع التي تطورها الشركة وفق أعلى معايير الابتكار والهندسة العصرية.