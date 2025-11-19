ليدار للاستثمار توقّع اتفاقية مع فارس الفارس للاستشارات الهندسية لتصميم مشروع "برج ليدار" على طريق الملك سلمان بالرياض

وقّعت شركة ليدار للاستثمار، بحضور الشيخ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، والأستاذ محمد بن عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة ليدار للاستثمار، اتفاقية تعاون مع شركة فارس الفارس للاستشارات الهندسية لتصميم مشروع "برج ليدار" على طريق الملك سلمان في العاصمة الرياض، أحد أبرز المشاريع التي تطورها الشركة وفق أعلى معايير الابتكار والهندسة العصرية.
وقّع الاتفاقية كلٌ من الأستاذ سعود بن سلطان العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار، والمهندس فارس الفارس، الرئيس التنفيذي لشركة فارس الفارس للاستشارات الهندسية.
ويقام المشروع على مساحة تبلغ 11,700 متر مربع، ويُعد مشروعًا متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري، ومكتبي)، وتتجاوز قيمة المشروع مليار ومئتي مليون ريال، ما يعزز دوره كأحد المشاريع النوعية في المشهد العمراني للعاصمة.
وأكد الأستاذ سعود العجمي أن مشروع طريق الملك سلمان يمثل نموذجًا متقدمًا في التخطيط العمراني المتكامل، ويلبي تطلعات السوق العقاري السعودي، مشيراً إلى أن التعاون مع مكتب فارس الفارس سيُسهم في تعزيز الحلول الهندسية والمعايير التصميمية للمشروع.
من جانبه، عبّر المهندس فارس الفارس عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً التزام المكتب بتقديم حلول تصميمية مبتكرة تعكس الهوية الوطنية وتواكب متطلبات التطوير الشامل في الرياض.
وتواصل شركة ليدار للاستثمار تعزيز حضورها عبر مشاريع رائدة وشراكات استراتيجية مع جهات وطنية متخصصة، تُسهم في تطوير بيئة حضرية مستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.