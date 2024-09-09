له نوعان.. 4 إرشادات من "الغذاء والدواء" عند استخدام "جهاز غسيل الكلى البريتوني"

وعلى صعيد إرشادات الاستخدام الآمن، أوصت "الغذاء والدواء" بـ"المحافظة على نظافة المكان وتجهيز المعدات قبل بدء الجلسة، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد الجلسة والتأكد من تجفيفهما، والحرص على اتباع تعليمات الاستخدام الموصى بها من المصنع، وتنظيف الأدوات بعد الانتهاء من جلسة الغسيل وفق تعليمات الوصى بها من الشركة المصنعة".