له نوعان.. 4 إرشادات من "الغذاء والدواء" عند استخدام "جهاز غسيل الكلى البريتوني"

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مستخدمي أجهزة الغسيل البريتوني عند استخدامهم للجهاز، ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد الجلسة والتأكد من تجفيفهما.
وأوضحت الهيئة أن جهاز الغسيل الكلوي البريتوني يقوم بإزالة الفضلات من الدم عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما بشكل طبيعي من خلال أنبوب القسطرة، حيث يتدفق سائل التنقية من خلال البطن وتخرج الفضلات من الدم بعد التنقية.
وعن أنواع أجهزة الغسيل البريتوني، أشارت الهيئة إلى أن هناك نوعين؛ هما "الغسيل البريتوني المتنقل المستمر، والغسيل الكلوي البريتوني الآلي".
وعلى صعيد إرشادات الاستخدام الآمن، أوصت "الغذاء والدواء" بـ"المحافظة على نظافة المكان وتجهيز المعدات قبل بدء الجلسة، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد الجلسة والتأكد من تجفيفهما، والحرص على اتباع تعليمات الاستخدام الموصى بها من المصنع، وتنظيف الأدوات بعد الانتهاء من جلسة الغسيل وفق تعليمات الوصى بها من الشركة المصنعة".
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي حوادث أو شكاوى على الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية.