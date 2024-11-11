"الحنتوشي" لـ"سبق": إنشاء "محكمة اقتصادية" مطلب مُلحّ مع تزايُد الاستثمارات الأجنبية

وتفصيلاً، قال المحامي رمضان مخلف الحنتوشي لـ"سبق" إن المستثمرين الأجانب لن يدخلوا أسواقًا لضخ أموالهم إلا بعد أن يدرسوا قوة الاقتصاد في كل بلد، وقوة القانون ومدى تطبيقه. والحمد لله السعودية كانت سباقة في مواكبة التطورات، خاصة الأنظمة العدلية والتجارية والاستثمارية.